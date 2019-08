Deputados ambientalistas se recusam a votar texto de Kim sobre licenciamento ambiental

Deu ruim A forte reação de ONGs, acadêmicos e ex-dirigentes do Ibama ao texto do deputado Kim Kataguiri (DEM-SP) que flexibiliza as normas de licenciamento ambiental do país deve ter repercussão no plenário.

Segura isso aí Deputados ambientalistas pretendem recorrer ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para dizer que se recusam a votar o texto tal qual ele está. O democrata havia indicado a eles que só levaria a proposta a votação se todos estivessem de acordo.

Leia mais notícias do Painel aqui.