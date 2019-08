Cotado para comando da PGR diz a Bolsonaro ser contra criminalização da homofobia pelo STF

Música para os ouvidos Em audiência com Bolsonaro nesta quinta (8), o subprocurador Paulo Gonet, que tenta ficar com o comando da Procuradoria-Geral da República, disse ser contra a criminalização da homofobia pelo STF e que o tribunal invade atribuições que são do Legislativo ao decidir sobre o tema.

Loteria Alvo de ataques de dentro do MPF, Augusto Aras ainda é visto como o favorito para a vaga. Gonet obteve apoios importantes, e Lauro Cardoso foi elogiado pelo presidente. O nome de Raquel Dodge perdeu muita força.

