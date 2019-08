Com reforma aprovada na Câmara, Maia faz gracejo com Guedes

Onde desliga? Em evento organizado pelo BTG, em SP, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que ainda tenta se recuperar do cansaço acumulado nas longas sessões de votação da reforma. Chegou a brincar que queria dormir no voo até a capital paulista, mas que a presença de Paulo Guedes (Economia) no avião tornou o descanso impossível.

Suor do meu rosto Guedes, por sua vez, literalmente correu pelas ruas de Brasília para chegar a tempo de acompanhar o fim da votação da Previdência, na quarta (7). Havia trânsito e o ministro decidiu descer parte da Esplanada a pé em passo acelerado, ao lado de três assessores.

Missão de paz Guedes tem feito um trabalho de formiguinha para suavizar ao máximo o impacto das mudanças que estuda fazer para tirar o Coaf do centro do embate político entre Moro, o Congresso e o Supremo. Têm falado com todos os envolvidos.

