“Apesar do valor de Dallagnol, ele abusou de um poder que não tem, sendo justa a irritação de Gilmar Mendes”, disse ao Painel o jurista Ives Gandra Martins, sobre as mensagens vazadas que apontam ações e planos de membros da força-tarefa Lava Jato em Curitiba contra ministros do STF.

Ives Gandra critica o hackeamento das mensagens e reconhece a importância da Lava Jato em relação ao combate à corrupção, mas diz que Dallagnol não agiu corretamente, pois não é sua função investigar membros do STF.

Segundo reportagem do site El País, com base em mensagens obtidas pelo site The Intercept Brasil, procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba, liderados por Deltan Dallagnol, planejaram coletar dados e informações sobre Gilmar com o objetivo de pedir sua suspeição ou até seu impeachment.

De perfil conservador, Ives Gandra já criticou a Lava Jato em outras ocasiões. Ele se opôs a prisões preventivas em excesso e ao projeto das 10 medidas contra corrupção desenhado pelos procuradores, por exemplo.