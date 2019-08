Deputados de centro, centro-direita e esquerda marcham até o Supremo para falar sobre transferência de Lula

Deputados e líderes de partidos de centro, centro-direita e esquerda decidiram ir até o Supremo Tribunal Federal, ao lado do Congresso, na praça dos Três Poderes, falar sobre a decisão da juíza Carolina Lebbos de transferir o ex-presidente Lula da carceragem da Polícia Federal no Paraná para o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo.

A reação de parte da classe política ocorre após até o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter aderido às críticas de “extemporaneidade” da decisão da juíza.

Os deputados querem falar com o presidente do Supremo, Dias Toffoli.

