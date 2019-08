PSL quer se declarar oposição a Doria na Assembleia de SP

Agora é guerra A afirmação do governador João Doria (PSDB) de que não tem alinhamento com Bolsonaro já provoca reação. A bancada do PSL na Assembleia, a maior da Casa com 15 deputados, quer se declarar oposição ao Palácio dos Bandeirantes, ainda que endosse propostas de enxugamento do estado.

Agora é guerra 2 Há também um motivo mais pragmático, segundo o líder do partido, Gil Diniz: desbancar o PT como oposição oficial na Casa e abocanhar a liderança da minoria, que tem dez cargos.

