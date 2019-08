Ministérios aceleram entrega de emendas às vésperas de votação da Previdência

Passa a marcha Às vésperas da votação da reforma da Previdência em segundo turno na Câmara, ministérios aceleraram a entrega de emendas parlamentares. Integrantes do Ministério da Saúde passaram o fim de semana em contato com representantes do PL para liberar os valores.

À luta O primeiro ato em SP em defesa do imposto único, também chamado de “nova CPMF”, ocorrerá dia 21/8, na Assembleia, organizado pelo Movimento Conservador (ex-Direita SP) e o Instituto Brasil 200. A ideia é fazer manifestações de rua em setembro.

