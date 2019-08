Governo recomenda vacinação de bebês contra sarampo antes de viagem a área infectadas

Melhor prevenir… O Ministério da Saúde encaminhou ofício na sexta-feira passada (2) ao estados de São Paulo, Rio e Pará no qual recomenda que toda criança entre seis meses e um ano que for viajar para municípios que estão com surto de sarampo tome a vacina contra a doença.

… do que remediar São 39 cidades, entre elas as capitais paulista e fluminense. A primeira dose da vacina deve ser tomada no mínimo 15 dias antes da viagem, mesmo que a criança já tenha sido imunizada. Depois da primeira dose, é preciso tomar outras duas, passados 12 meses e 15 meses.

