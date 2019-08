Ministros do STF criticam silêncio de Janot diante de caso de Dallagnol

Não ando só Dallagnol, que coordena a Lava Jato em Curitiba, fez chegar à cúpula da PGR a tese de que ele agiu em cooperação com Rodrigo Janot, ex-procurador-geral, ao incentivar um cerco ao presidente do STF, Dias Toffoli.

Não ando só 2 Mensagens reveladas pela Folha e pelo The Intercept mostram que Dallagnol incentivou investigações sobre Toffoli. Só o procurador-geral, com o aval do Supremo, poderia atuar nesse caso. Ministros reclamam de “silêncio sepulcral” de Janot.

