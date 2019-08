Doria envia Filipe Sabará a eventos públicos e preocupa aliados de Bruno Covas

Quem… Convidado para eventos, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), tem enviado Filipe Sabará, membro da gestão estadual, em seu lugar. Foi o que aconteceu em congresso de uma igreja evangélica para milhares de pessoas em Barueri (SP).

…de nós dois? Assim, Sabará, que deve ser o candidato do Novo à Prefeitura de São Paulo em 2020, tem ganhado notoriedade. A presença ostensiva dele em eventos acendeu um sinal de alerta entre aliados do prefeito Bruno Covas (PSDB-SP).

Três é demais O tucanato paulistano já demonstrava incômodo com a proximidade do governador com Joice Hasselmann, pré-candidata do PSL à prefeitura. Teme que a amizade deles dilua o suporte de Doria à campanha de Covas.

