Escalada da crise no Paraguai faz Brasil antecipar reunião que deve rescindir acordo de Itaipu

Saída honrosa Com a escalada da crise que agora ameaça o mandato do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, o governo do país vizinho pediu para antecipar e fazer nesta quinta (1º) a reunião que vai abrir caminho à rescisão do acordo de concessão de energia da Com a escalada da crise que agora ameaça o mandato do presidente do Paraguai, Mario Abdo Benítez, o governo do país vizinho pediu para antecipar e fazer nesta quinta (1º) a reunião que vai abrir caminho à rescisão do acordo de concessão de energia da hidrelétrica Itaipu

Vem sem medo Inicialmente, o Itamaraty receberia os paraguaios na sexta (2), mas novas adesões ao grupo que pede o impeachment do presidente paraguaio sob alegação de que ele traiu o país ao chancelar um “acordo entreguista” aceleraram as negociações.

Vai que é sua A situação de Benítez é tão delicada que pessoas envolvidas nas discussões passaram a pregar que o Brasil considere aderir à denúncia do trato—termo formal para a rescisão— para dar força ao paraguaio. Até esta quarta (31), o acertado era que apenas o país vizinho reivindicaria a anulação.

Muy amigo Bolsonaro quer preservar o mandato de Benítez para manter um aliado na América do Sul, principalmente com o risco de revés na eleição argentina e vitória do candidato de Cristina Kirchner.