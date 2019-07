ACM pediu que aliados fossem comedidos ao comentar falas de Bolsonaro

Roupa suja… ACM Neto, presidente do DEM, enviou recados a correligionários pedindo comedimento. A sigla tem três ministros, além do comando da Câmara e do Senado –todos guardaram silêncio diante do ataque ao presidente da OAB, Felipe Santa Cruz.

…se lava em casa Em privado, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), externou incômodo com as declarações de Bolsonaro. Segundo aliados, ele tem dito que o método do presidente é contraproducente, já que afasta partidos que poderiam apoiá-lo, como o PSDB.

