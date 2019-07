Empresários criticam condução de negociação entre governo e caminhoneiros

Cabelo em pé A condução das negociações com caminhoneiros tem deixado empresários inquietos. Além do tabelamento do frete, dizem, o ministro Tarcísio Freitas (Infraestrutura) debate pactuar margem de lucro e cota obrigatória de contratação de autônomos. Há críticas a “medidas intervencionistas” e que possam dar margem à caracterização de cartel.

Desfecho O caso deverá ter um desfecho no Supremo Tribunal Federal (STF), que marcou para 4 de setembro o julgamento de três ações diretas de inconstitucionalidade que contestam a lei que criou o tabelamento.

