Militares assumem cargos na cúpula do Conselho Nacional do Sesi

Sangue azul Dois militares de alta patente começam a despachar nesta semana no Conselho Nacional do Sesi, sob comando de Eduardo Eugênio Gouvêa Vieira. Os nomes do general da reserva Pedro Antônio Fioravante e do coronel reformado Marcelo Lassance Cunha foram acordados com o Planalto.

Repescagem Após bater na trave para a presidência da Codevasf, cargo para o qual contava com a bênção de Jair Bolsonaro, o general Fioravante será superintendente do conselho.

Exceção Já Marcelo Lassance, egresso da escola de paraquedistas como Bolsonaro, será assessor especial. O conselho do Sesi é uma das raras entidades do Sistema S alinhadas a Paulo Guedes, que prometeu “meter a faca” no caixa do grupo.

