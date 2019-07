Segundo aliados, Manuela não repassou material enviado por suposto hacker

Além-mar Manuela d’Ávila estava fora do país quando, nesta sexta (26), foi divulgado pela TV Globo que seu nome havia sido citado em depoimento pelo hacker como o da pessoa que forneceu o telefone do jornalista Glenn Greenwald, do Intercept.

Meu limite Segundo pessoas próximas, as mensagens armazenadas no telefone de Manuela deixam claro que ela não repassou qualquer material enviado pelo hacker e apenas teria dado o contato do jornalista. Se tivesse compartilhado, poderia ser apontada como cúmplice.

