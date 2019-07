Para pessoas próximas, herdeiro da OAS sucumbiu à pressão após prisão na Lava Jato

Ruptura Pessoas próximas ao herdeiro da OAS, Cesar Mata Pires, comentaram, após seu enterro em São Paulo, que “o que matou ele foi a pressão”. Mata Pires chegou a ser preso pela Lava Jato, acabou liberado mas seguiu respondendo a acusações. Ele teve um infarto durante depoimento em Curitiba e, semanas depois, morreu.

Ruptura 2 Amigos dizem que Mata Pires estava angustiado não só com as apurações, mas também com as negociações para tentar salvar as finanças da empreiteira. Seu filho mais novo é um bebê de 40 dias.

