Auxiliares de Bolsonaro atuam para reaproximar Maia e Guedes

Simbiose Auxiliares de Jair Bolsonaro anseiam uma reaproximação entre Rodrigo Maia (DEM-RJ) e Paulo Guedes (Economia). Os dois eram amigos, mas acabaram se desentendendo. Os entusiastas da bandeira branca dizem que a força de Maia para além de Brasília cresce com as pautas nas quais o presidente da Câmara se alinha ao ministro.

Melhor com ele Do lado de Guedes, os primeiros sinais de tentativa de conciliação começaram a ser emitidos. O ministro vem indicando nos bastidores que não disputará protagonismo com o Parlamento pela reforma tributária. A orientação é compor, não confrontar.

Vendo solução A única interrogação, porém, é se Maia conseguirá fazer avançar a reforma com os impostos estaduais. O ceticismo é alto. Quebrados, os estados serão ainda mais refratários a discutir revisão de receitas, aposta-se. Como saída, a ideia é sugerir mudanças ao texto que já tramita na comissão especial.

Despachante Apesar da reforma tributária ainda ser um tema com muitos pontos de interrogação, a equipe econômica acredita que o tema é mais palatável à agenda política de Bolsonaro, diferentemente da previdenciária. Durante a eleição, o presidente falou em “tirar o Estado do cangote do cidadão”.

