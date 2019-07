Ex-deputado amigo de Augusto Aras intermediou encontro do procurador com Bolsonaro

Padrinho mágico O ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF), aliado de Jair Bolsonaro, foi quem intermediou a segunda reunião de Augusto Aras, candidato ao comando da PGR, com o presidente, na segunda (22). “Aras é um amigo e pediu para que eu marcasse”, disse Fraga.

Andar abaixo Bolsonaro ainda não recebeu pessoalmente os procuradores que encabeçam a lista tríplice da categoria, mas todos já estiveram com os principais auxiliares do presidente nesse tema: André Mendonça (AGU) e Jorge Oliveira (Secretaria Geral).

Na folhinha Pessoas próximas a Jair Bolsonaro dizem que ele definiu a data do anúncio do novo procurador-geral: 17 de agosto —um sábado. O timing foi montado na ponta do lápis. A ideia é dar tempo para o Senado analisar o nome, mas evitar que um procurador-geral interino tenha que assumir. O mandato de Raquel Dodge acaba em setembro.

