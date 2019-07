Antes de criticar o canabidiol, ministro recebeu laboratório que fabrica medicamento concorrente

Onde há fumaça Há duas semanas, no último dia 11, o ministro Osmar Terra (Cidadania) recebeu representantes do laboratório paranaense que deseja fabricar um ativo artificial para competir com o canabidiol –derivado da maconha. Terra se converteu no maior inimigo da liberação do uso medicinal da cannabis.

Onde há fumaça 2 Na reunião, o laboratório do PR mostrou a Terra supostos casos de intoxicação de crianças que utilizaram o medicamento derivado da maconha. Na terça (23), em entrevista ao site Jota, o ministro defendeu “fechar a Anvisa” caso ela aprove a fabricação do canabidiol.

Onde há fumaça 3 O laboratório americano Hempmeds, principal fabricante do canabidiol, nunca foi recebido por Terra. O medicamento derivado da maconha é usado em casos de epilepsia, autismo, dor crônica, Parkinson e câncer.

