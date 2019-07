Trabalhador com saldo acima de R$ 20 mil vai poder sacar 5% ao ano do FGTS

Os saques anuais do FGTS serão limitados a um percentual que vai variar de acordo com o saldo que o trabalhador tem no fundo.

Para trabalhadores com saldos elevados no fundo, acima de R$ 20.000, seria permitido sacar 5% do total a cada ano mais um valor fixo de R$ 2.900, informa Mariana Carneiro.

A quantia adicional foi a fórmula encontrada para turbinar os saques autorizados a quem tem valores mais altos depositados no FGTS.

Já os que tiverem saldos mais baixos, até R$ 500, poderão sacar 50% do total a cada ano.

Os detalhes e as faixas de valor por limite de saque serão divulgados em entrevista coletiva após o anúncio oficial no Palácio do Planalto.

Leia mais notícias do Painel aqui.