General da reserva sai em defesa de Rêgo Barros: ‘Carlos quer assumir o papel de porta-voz’

Reprise Militares observam com preocupação os ataques de Carlos Bolsonaro e Marco Feliciano (Podemos-SP) ao general Rêgo Barros, porta-voz da Presidência. Veem um roteiro que já levou a demissões.

Sentido! O general da reserva Paulo Chagas saiu em defesa do colega. “Rêgo Barros é preparado. Tudo o que ele está fazendo, faz com consentimento. Acho que Carlos quer assumir o papel de porta-voz. E Feliciano tem ciúme de quem tem prestígio com Bolsonaro.”

