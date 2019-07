Paulo Guedes assume presidência do conselho da Suframa e vai avaliar concessão de benefícios fiscais

Ossos do ofício Em outro trecho da turnê presidencial, Paulo Guedes (Economia) acompanha Jair Bolsonaro a Manaus (AM) na quinta (27). O ministro assume a presidência do conselho de administração da Suframa, que gerencia a Zona Franca e avalia empresas candidatas a receber o incentivo fiscal.

Ossos do ofício 2 Guedes tentou entregar a tarefa a um auxiliar, disseram interlocutores, mas não pôde. O cargo é de nível ministerial e, até a chegada dele ao governo, era de atribuição do extinto MDIC.

Continência Na gestão Bolsonaro, a Suframa está sendo comandada pelo coronel da reserva (e aliado) Alfredo Menezes, que nomeou pelo menos oito militares para o órgão.

