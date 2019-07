Falar em rentabilidade pífia do FGTS é injusto, diz ex-ministro

Na ponta do lápis Responsável pela mudança que fez o FGTS dividir parte dos lucros com os trabalhadores, o ex-ministro Dyogo Oliveira considera injusta a crítica de que o fundo tem rentabilidade pífia. Segundo ele, no ano passado, o retorno foi de quase 5%. A poupança rendeu 4,6%.

Na ponta do lápis 2 Ambos são livres de risco e não recolhem imposto, observa o ex-ministro. A baixa rentabilidade é um dos argumentos de quem defende a liberação irrestrita de saques do FGTS.

Leia mais notas do Painel aqui.