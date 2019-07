Vice-presidente do PSL vai comandar comissão sobre criptomoedas na OAB

Olho no futuro O vice-presidente do PSL, Antônio de Rueda, foi nomeado nesta quinta (18) presidente da Comissão Especial sobre Criptomoedas e Blockchains da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).

Olho no futuro 2 O colegiado foi criado nesta quinta pelo presidente da ordem, Felipe Santa Cruz. No cargo, Rueda terá como objetivo auxiliar Banco Central, Receita Federal e Comissão de Valores Mobiliários a aprimorar a regulamentação das moedas cibernéticas.

