Ministros veem ataque gratuito a Fachin em reação de Moro a reportagem

Pela boca A reação de Moro à reportagem publicada pela Folha e pelo The Intercept, nesta quinta (18), deixou membros do STF inquietos. O ministro da Justiça disse que é dever do juiz exigir mudanças em acordos de delação muito generosos. “Não foi, aliás, essa a crítica a acordos como o dos sócios da JBS?”, indagou.

Pela boca 2 A delação da JBS foi homologada pelo ministro Edson Fachin, o que fez dele alvo de duros embates no Supremo. Até os críticos, porém, dizem que Moro tratou do tema em contexto inadequado.

Tu sabes A Folha mostrou que o ex-juiz impôs condições durante as negociações entre o MPF e delatores, antes de os tratos serem finalizados. A lei prevê que magistrados opinem somente após a conclusão da colaboração. Se ficarem insatisfeitos, rejeitam.

Força do exemplo Ricardo Lewandowski fez isso em 2017. Rejeitou os termos do acordo do publicitário Renato Pereira e pediu alterações nos termos.

