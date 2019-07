J&F desiste de ação nos EUA contra escritório que contratou Marcelo Miller

Remediado está O escritório Trench Rossi Watanabe fechou um acordo com a J&F para pôr fim à disputa judicial iniciada pela empresa no exterior após a explosão de escândalo que colocou a delação dos irmãos Batista em risco. As partes se comprometeram a não mais travar embate sobre este assunto.

Remediado está 2 No centro do impasse estava o ex-procurador Marcello Miller, suspeito de auxiliar os donos da J&F no acordo de delação antes de deixar a Procuradoria. Miller trocou a PGR pelo Trench.

Nada consta Quando a suspeita da ação de Miller nos dois lados do balcão veio à tona, o escritório alegou desconhecer o jogo duplo e entregou comunicações internas ao STF para provar sua versão. A J&F, então, abriu processo contra o TRW nos EUA –e o novo trato encerra a questão.

