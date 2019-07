Caso Deltan deve ser reavaliado pelo CNMP em 13 de agosto

Na lata Integrantes do Conselho Nacional do Ministério Público querem reapresentar logo na primeira sessão do colegiado, dia 13 de agosto, pedido de abertura de investigação contra o procurador Deltan Dallagnol, alvo de questionamentos desde o vazamento de mensagens da Lava Jato.

Na lata 2 Uma apuração foi arquivada pelo corregedor do órgão em junho. Os entusiastas da investigação dizem ter número para reabrir o caso.

