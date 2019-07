Palocci evita avião, e deputados fazem vaquinha para custear fala do petista a CPI

Com o suor… Deputados da CPI do BNDES precisaram tirar dinheiro do próprio bolso para levar Antonio Palocci ao colegiado. O ex-petista avisou que não pegaria avião por medo de ser hostilizado e pediu que a Câmara custeasse sua viagem de carro.

…do meu rosto Como a Casa não pode pagar transporte terrestre, por sugestão de Vanderlei Macris (PSDB-SP), que considerava valiosa a colaboração de Palocci, sete deputados racharam o custo da viagem: R$ 3.220.

