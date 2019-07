Com 379 votos pró-reforma, só dois deputados exaltaram Guedes; Bolsonaro foi elogiado por oito

Teste de DNA Durante a votação do texto base da reforma na Câmara, na quarta (10), o nome do ministro Paulo Guedes (Economia) foi citado apenas 13 vezes. A maior parte das menções foi crítica. Apenas Alexandre Frota e Eduardo Bolsonaro, ambos do PSL, o exaltaram.

Ra-Ra-Ratinho Jair Bolsonaro foi citado 55 vezes –a maioria por deputados de oposição. Só oito parlamentares, incluindo o filho, foram elogiosos ou lhe deram crédito pela reforma.

Bate e assopra Aliados do presidente demonstraram chateação pelo esforço do governo de liberar emendas extraorçamentárias, facilitando a negociação do texto, não ter sido reconhecido. O próprio Bolsonaro, porém, se esquivou do gesto, dizendo que pagava apenas emendas impositivas.

