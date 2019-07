A aliados, Alcolumbre prevê votar Previdência no Senado em 37 dias

Pari passu Davi Alcolumbre carrega no bolso do paletó o cronograma que prevê para a tramitação da reforma da Previdência no Senado. Ele mostrou o documento a pessoas próximas após a aprovação do texto base do projeto na Câmara. Prevê que as novas regras de aposentadoria serão votadas em 37 dias.

Pari passu 2 Se todos os prazos regimentais fossem seguidos, a análise da reforma levaria ao menos 48 dias –o prazo mais enxuto, portanto, denota boa vontade com o Planalto.

