Diretório do PSDB de São Paulo critica FHC por ter defendido Aécio

O diretório municipal do PSDB de São Paulo criticou, nesta quinta (11), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) por ter defendido o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), informa Carolina Linhares.

Por meio de nota, o diretório afirma que a trajetória de Aécio não condiz com o legado de FHC. O ex-presidente foi ao Twitter nesta manhã para responder ao prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), que condicionou sua permanência no partido à expulsão de Aécio. Fernando Henrique disse que “jogar aliados às feras é oportunismo sem grandeza”.

O diretório paulistano do PSDB reagiu nesta tarde, afirmando que respeita FHC, mas que é “inadmissível que pessoas como Aécio Neves permaneçam nos quadros partidários”.

“Não concordamos com sua posição ao defender a permanência do deputado federal e ex-senador Aécio Neves, cuja a trajetória não condiz com o que FHC tem de legado”, diz a nota. “Estamos pautados por um novo PSDB que trabalha com ética, respeito e compromisso com o país.”

O diretório aprovou, na semana passada, um pedido de expulsão de Aécio, que foi encaminhado à direção nacional do PSDB. O presidente, Bruno Araújo, afirma que a peça irá tramitar no conselho de ética do partido, obedecendo ao direito de ampla defesa.

“Ressaltamos que a votação com o pedido de expulsão realizada por este diretório na última quinta-feira(4) se deveu pelo fato de não compactuarmos com a postura e o histórico de Aécio, que conspurcam a imagem do partido”, diz a nota.

