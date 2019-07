Senado busca caminho para atender pedido de governadores sem atrasar a reforma

No seu quadrado Pressionados a contemplar estados e municípios na reforma da Previdência, senadores avaliam formas de incluir na proposta um dispositivo que permita aprovar as novas regras de aposentadoria para o funcionalismo da União discutindo, de forma apartada, uma solução para os governadores.

Pega o bonde Um gatilho para a reforma dos estados poderia ser incluído no texto que trata do funcionalismo federal, ressalvando que estados e municípios serão tratados em um outro projeto específico. Há, ainda, quem pregue votar logo o tema no Senado. Se aprovado, só esse trecho da reforma voltaria para a Câmara —o resto seguiria à sanção.

Regressiva A aposta de senadores governistas é a de que, uma vez na Casa, a reforma seja aprovada em até 45 dias.

