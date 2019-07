Ministros do STF defendem Moro e Lava Jato e só admitem rever posição diante de ‘algo grave’

Linha de corte Os últimos vazamentos de mensagens trocadas entre a Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro tendem a aprofundar a cisão que já existe no Supremo. Há uma ala da corte que, a despeito de críticas emitidas por colegas, está disposta a sustentar todas as medidas da autoproclamada “república de Curitiba”. Esse grupo de ministros só admite mudar de posição caso haja “algo grave, como uma prova fraudada ou algum tipo de armação maliciosa”, o que, diz, não viu até agora.

Todos contra um Os ministros que falam em defesa da operação e de Moro dizem que a Lava Jato conseguiu colecionar a antipatia de grupos opostos, unindo interesses de diferentes espectros da política contra sua atuação.

Muita calma… No polo oposto, há um segundo grupo de integrantes do Supremo que já admite ver crime em situações desveladas pelas mensagens divulgadas pelo The Intercept Brasil.

…nessa hora Para esse pelotão, entre os episódios mais graves estaria um pedido do então juiz Moro de inclusão de um documento na peça da acusação porque, ele adiantou, o usaria em uma sentença. Isso, dizem esses ministros, caracteriza intromissão direta no processo a favor de uma das partes.

Tem juízo A decisão de Deltan Dallagnol, coordenador da força-tarefa da Lava Jato de Curitiba, de não comparecer a uma audiência na Câmara foi respeitada por colegas. A oitiva de Moro, semana passada, terminou mal, disseram, e não seria diferente com ele.

Démodé Rosane, a ex-mulher do “doleiro dos doleiros”, Dario Messer, foi quem mais demonstrou aos investigadores estar abalada com a decisão de fazer delação premiada.

Démodé 2 Ela expressou dificuldade não só de detalhar operações do ex-companheiro, mas principalmente de falar dos esquemas dos quais participou. Rosane frequenta o jet set do Rio e é conhecida na alta sociedade.

DNA Os depoimentos dos filhos e da ex-mulher explicitaram um histórico familiar intrigante. O avô deles, pai de Dario, foi doleiro famoso no Rio.

Logo ali Cresce entre integrantes do Ministério Público Federal a expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro indique o sucessor de Raquel Dodge no comando da PGR até o fim de agosto.

Nota promissória Aliados do governo foram obrigados a avisar deputados de centro e centro-direta de que emendas vinculadas ao Ministério do Desenvolvimento Regional estavam travadas por falta de dinheiro.

Nota promissória 2 Resultado: para conter a insatisfação em meio à discussão da reforma da Previdência, o Planalto se comprometeu a elaborar um projeto abrindo crédito suplementar para a pasta, e também para os ministérios da Educação e da Saúde.

No seu quadrado Pressionados a contemplar estados e municípios na reforma da Previdência, senadores avaliam formas de incluir na proposta um dispositivo que permita aprovar as novas regras de aposentadoria para o funcionalismo da União discutindo, de forma apartada, uma solução para os governadores.

Pega o bonde Um gatilho para a reforma dos estados poderia ser incluído no texto que trata do funcionalismo federal, ressalvando que estados e municípios serão tratados em um outro projeto específico. Há, ainda, quem pregue votar logo o tema no Senado. Se aprovado, só esse trecho da reforma voltaria para a Câmara —o resto seguiria à sanção.

Regressiva A aposta de senadores governistas é a de que, uma vez na Casa, a reforma seja aprovada em até 45 dias.

Como será… O ministro Paulo Guedes (Economia) começa a delinear sua agenda pós-Previdência em reunião com todos os secretários especiais nesta quinta (11). A prioridade é estimular crescimento e geração de emprego —e um dos pilares da nova fase será uma reforma do Estado.

…o amanhã Uma das ações em estudo pela equipe econômica é rever o papel das autarquias do governo federal. Após diagnóstico, há sinais de que algumas podem ser extintas, outras fundidas ou ainda incorporadas.

TIROTEIO

Trocar emenda por voto é um tapa na cara do povo. Bolsonaro prometeu nova política, mas compra votos, como fez FHC



Da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, sobre a liberação de verbas parlamentares à véspera da votação da Previdência; a sigla foi ao STF