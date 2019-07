Declaração de Fachin reforça rumores de que ele não gostou de como foi citado por Deltan

Mais respeito A fala do ministro Edson Fachin, do STF, em ato da Justiça Eleitoral do Paraná, nesta segunda (8), chamou a atenção de seus colegas na corte. Relator da Lava Jato no Supremo, ele disse, sem citar nomes, que “juízes também cometem ilícitos e devem ser punidos”.

Mais respeito 2 Para integrantes do STF e do meio jurídico, a fala confirmou rumor que circulava desde a última semana: o de que o ministro não gostou da forma como foi citado em diálogos entre procuradores da Lava Jato. Segundo o The Intercept Brasil, investigadores exclamaram “Aha, uhu, o Fachin é nosso”.

Apressadinho Outro discurso que foi pauta nos bastidores do STF foi o de Luiz Fux em evento da XP Investimentos. Ele não só defendeu a aprovação de reformas como garantiu a continuidade da Lava Jato. “A Lava Jato vai continuar. E essa palavra (…) é de quem no ano que vem assume a presidência do Supremo”.

Apressadinho 2 Dias Toffoli tem mandato à frente da corte até setembro de 2020, e a fala foi vista como descortês.

