Zema diz a governo que pretende incluir venda da Cemig em plano de ajuste

Liquida O governador Romeu Zema (MG) indicou ao governo federal que pretende incluir a privatização da Cemig no pacote de obrigações que deve cumprir para aderir ao plano de recuperação fiscal. A venda precisa do aval da Assembleia.

Liquida 2 O governador já participou de pelos menos três reuniões com o ministro Luiz Fux, do STF, para tentar enquadrar Minas no programa de auxílio a estados falidos, do governo federal. Desde que assumiu o caso mineiro, Fux passou a centralizar discussões sobre como salvar os estados.

Leia mais notas do Painel aqui.