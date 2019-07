Ida de Moro à Câmara mobiliza oposição, que antecipa volta a Brasília para traçar estratégia

Com as armas de Jorge A aguardada oitiva do ministro da Justiça, nesta terça (2), na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, mobilizou a oposição. O PT pediu que seus integrantes voltassem mais cedo a Brasília para traçar estratégia. Tentará dar a Sergio Moro tratamento mais duro do que o recebido no Senado.

Pode vir quente Pessoas próximas ao ministro já contam com um ambiente mais agitado na Câmara, mas veem Moro tranquilo e fortalecido pelos atos de apoio no domingo.

Leia mais notas do Painel aqui.