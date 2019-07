Políticos veem ato menor do que o anterior e aceno de Moro a aura ‘messiânica’

Bateu no teto? Políticos de diversas correntes acompanharam com lupa os atos a favor de Sergio Moro (Justiça) e do governo Bolsonaro neste domingo (30). Avaliação geral: foram significativamente menores do que os de 26 de maio.

Métrica O ato anterior ocupou sete quarteirões da avenida Paulista. Este, quatro.

Somos um A retórica do ministro ao comentar o apoio que recebeu também foi analisada. Dirigentes de partidos, governadores e membros de cortes superiores leram a expressão “Eu vejo, eu ouço”, empregada por Moro, como sinal de adesão ao discurso messiânico que caracteriza parte de seus apoiadores.

