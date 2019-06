Doria é aconselhado a evitar embate com Bolsonaro e sua família

Tudo como dantes Um analista que se debruçou sobre a última pesquisa CNI/Ibope recomendou cautela aos que avaliam que Bolsonaro vem perdendo capital político. Ele apontou que o presidente mantém o patamar de votos que obteve no primeiro turno. Estaria, portanto, retendo seu eleitorado.

Saída de emergência Secretários e aliados do governador João Doria (PSDB-SP) têm aconselhado o tucano a fugir do clima de disputa eleitoral antecipada e a evitar embates desnecessários com o presidente, sua equipe e seus filhos.

Relembrar é viver O PSDB lança nesta segunda (1º) uma campanha nas redes sociais para enaltecer os 25 anos do real. Segundo o presidente da sigla, Bruno Araújo (PE), o público-alvo da medida são brasileiros com até 25 anos (42% da população) que não viveram a hiperinflação. O partido quer apresentar seu legado a eles.

Chico e Francisco O deputado Elvino Bohn Gass (PT-RS) apresentou emenda à medida provisória que facilita a venda de bens apreendidos de traficantes. Quer que o dispositivo se estenda a milicianos.

