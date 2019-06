Deputado do PC do B quer disputar eleição em SP; PSL fará mutirão de filiações

Sou mais eu Se depender do deputado Orlando Silva (PC do B-SP), o PT não conseguirá unir a esquerda em torno de um de seus quadros na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Ele diz que quer ser candidato e que, inclusive, começou a procurar dirigentes de outros partidos em busca de apoio. Falou, por exemplo, com Paulinho da Força (SD-SP).

Aquecimento O PSL paulista faz encontro com mais de cem presidentes municipais em Bauru (SP), neste sábado (29). O partido de Bolsonaro quer eleger ao menos cem prefeitos e mil vereadores em 2020. A sigla planeja um mutirão nacional de filiações no dia 17 de julho.

