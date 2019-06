PT quer cassar medalha entregue por Doria a Moro

Do contra A bancada do PT na Assembleia de São Paulo vai apresentar um projeto de decreto legislativo que cancela a entrega da medalha da Ordem do Ipiranga, a principal honraria do estado, ao ministro Sergio Moro (Justiça). A homenagem será feita pelo governador João Doria (PSDB) nesta sexta-feira (28).

Etapas Para vigorar, o projeto de decreto precisa ser aprovado em plenário por maioria simples, mas não passa pela sanção do governador.

Leia mais notas do Painel aqui.