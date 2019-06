Mercado sinaliza que votação de Previdência em julho deve derrubar juros

Canto da sereia Instituições de peso no mercado financeiro têm dito aos membros da comissão especial da reforma da Previdência que, se o texto for mesmo aprovado no plenário da Câmara antes do recesso parlamentar, o Banco Central corta a taxa de juros em seguida, no fim do mês.

Incontroláveis Os integrantes da equipe econômica dizem que, neste momento, o principal entrave à votação na Câmara vem da bancada do PSL, que quer apresentar um destaque para obter condições mais vantajosas à aposentadoria de policiais e forças de segurança.

Incontroláveis 2 Apesar dos apelos, a tendência é a de que o partido do presidente leve mesmo a questão a discussão. Como não há unanimidade na bancada, o PSL vai liberar seus quadros a votarem o destaque como acharem melhor.

