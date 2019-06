Aliados creditam a Onyx e a Joice desconfiança de parlamentares em acordo para liberar verbas

E os russos? O clima de desconfiança que se instalou no Congresso nesta quarta (26) caiu na conta do ministro Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e da líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP). Aliados do Planalto dizem que os dois alinhavaram acordo para a liberação de verbas a deputados sem antes avisarem os ministérios.

SOS O general Luiz Eduardo Ramos, que vai assumir a Secretaria de Governo, foi acionado por integrantes do PSL para tentar organizar os repasses. Formalmente, ele ainda não tomou posse. O acordo entre Onyx e os partidos foi revelado pelo Painel na última quinta-feira (20).

