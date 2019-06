Governadores do Nordeste pediram nova tentativa de inclusão de estados na reforma

Mão à palmatória Partiu de governadores do Nordeste a iniciativa de tentar acordo que inclua estados e municípios na reforma da Previdência. Eles se reúnem nesta quarta (26) com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ).

Parte do bolo Os governadores vão pedir como contrapartida garantia de que medidas que ampliem seu acesso a novas receitas, como a divisão do bônus do megaleilão do pré-sal, serão aprovadas.

Santo de casa O diretório paulista do PSDB encaminhará a Samuel Moreira (PSDB-SP), relator da reforma, moção de apoio à reinclusão de estados e municípios na projeto. O texto foi proposto pelo prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.

