Joice acena à Prefeitura de SP, mas rivais citam conversa de Bolsonaro com Datena

Sem fidelidade Depois que a líder do governo no Congresso, Joice Hasselmann (PSL-SP), disse que Jair Bolsonaro tem simpatia por sua candidatura à Prefeitura de São Paulo, integrantes do partido dela fizeram questão de revelar que o presidente tem distribuído sorrisos para outros postulantes à vaga.

Sem fidelidade 2 Segundo o senador Major Olímpio (PSL-SP), Bolsonaro falou no final de semana com o jornalista José Luiz Datena por telefone. O apresentador avalia se filiar ao PSL e concorrer à Prefeitura paulistana.

