Pedido para eximir BNDES de cortes fica sem padrinho no Congresso

Órfão Nem a equipe econômica nem os sindicalistas estão dispostos a defender que o BNDES continue recebendo recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). O corte do repasse está previsto na reforma. Samuel Moreira acenou com um desmame gradual, mas ninguém se animou a encampar a ideia.

São Tomé Parlamentares aguardam fala pública de Paulo Guedes (Economia) sobre o aumento da tributação dos bancos. A taxação está prescrita no texto da reforma, mas emissários de instituições financeiras têm disseminado que o ministro é contra. Em resposta, deputados dizem que querem ouvir isso dele.

