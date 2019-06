Bruno Covas mira chegar às vésperas da campanha com piso de 6% a 10% de intenções de voto

Pelas beiradas Aliados do prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), dizem que ele trabalha para chegar às vésperas do início da campanha num patamar entre 6% e 10% das intenções de votos nas pesquisas. Largando daí, avaliam, há chances. Até lá, o desafio é entregar obras e circular pela cidade, tornando-se mais conhecido.

Águas passadas? Covas era vice e assumiu o comando da capital quando João Doria (PSDB) se elegeu governador. Sua equipe colocou uma enquete na rua para medir como anda o apelo eleitoral do antecessor na cidade —o paulistano rejeitou a migração do tucano para o governo do estado.

