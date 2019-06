MBL usa fala de Moro para promover filme; grupo avalia vazamentos caso a caso

Sem carapuça A cúpula do MBL decidiu não passar recibo e usou o fato de Sergio Moro ter se referido a integrantes do movimento como “tontos” para divulgar documentário que será lançado em setembro.

Devagar com o andor Internamente, porém, antes mesmo da menção ao movimento, integrantes do grupo debateram o impacto do vazamento de mensagens da Lava Jato. Há disposição de manter o suporte a Moro e às investigações, mas integrantes do MBL prometem analisar novas revelações caso a caso.

RSVP O MBL segue chamando para atos do dia 30, pró-Moro.

