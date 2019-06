‘Não perco tempo com Carlos’, diz Maia sobre indiretas de filho de Bolsonaro nas redes

Ativar Filho do meio do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) voltou sua artilharia digital contra Rodrigo Maia (DEM-RJ) no feriado, postando não só os memes, mas também indiretas ao presidente da Câmara.

Prioridades “Não perco tempo com Carlos. Passei o dia estudando o texto da reforma da Previdência e da reforma tributária”, respondeu Maia ao Painel, neste domingo (23).

Maquina de moer Assim que Jair Bolsonaro afirmou que o Congresso quer transformá-lo na rainha da Inglaterra, seus apoiadores começaram a circular memes contra Maia.

Me erra O projeto criticado pelo presidente foi aprovado pelo Congresso e, ao contrário do que ele afirma, não cassaria nenhum de seus poderes.

Leia mais notas do Painel aqui.