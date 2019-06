Movimento Lula Livre distribui 500 mil tabloides com conversas de Moro e Deltan

Ide pelo mundo… Na esperança de que o julgamento do habeas corpus do ex-presidente no STF não seja adiado, o Movimento Lula Livre prepara um “dia de agitação” em 24 de junho, véspera da data prevista para a análise do caso.

…e pregai O HC de Lula aborda a alegação de suspeição do hoje ministro Sergio Moro (Justiça). O grupo que apoia o petista quer distribuir nas principais capitais 500 mil exemplares de um tabloide com as conversas do ex-juiz reveladas pelo The Intercept.

