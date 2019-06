Aliados de Bolsonaro minimizam queda de Floriano Peixoto

Consolo Aliados de Jair Bolsonaro tentaram minimizar a queda do general Floriano Peixoto da Secretaria-geral da Presidência para a chefia dos Correios. Dizem que assume com a confiança do Planalto para “limpar” e preparar a privatização da estatal.

Rebeldes A ala do governo ligada a Olavo de Carvalho e aliados de Bolsonaro no Congresso pregam que o general Santos Cruz, também demitido, e Peixoto estariam à frente do grupo que não respeitava a autoridade do presidente. Os militares eram próximos.

Unidos pela fé A chegada do general Luiz Eduardo Ramos para o posto que era ocupado por Santos Cruz foi especialmente comemorada pela bancada evangélica no Congresso.

Unidos pela fé 2 O deputado Marco Feliciano (Pode-SP) encaminhou a aliados vídeo em que aparece ao lado de Ramos e diz que o futuro ministro é “seu irmão em Cristo”. O general responde: “Toda honra, toda glória ao nosso senhor Jesus, que tem me conduzido até hoje em tudo que faço”.

